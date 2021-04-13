شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يعلن موافقة جنوب السودان على استيراد الدواجن المصرية ومنتجاتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات المصرية وأيضًا تعميق التعاون بين مصر ودولة جنوب السودان الشقيق، وافق رياك ماشار، النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، على استيراد الدواجن ومنتجاتها من مصر.

جاء ذلك بعد أن قام «القصير» باستعراض الإنجازات التي حققتها مصر في مجال الثروة الداجنة والتي أسفرت على اعتماد منظمة الصحة الحيوانية لعدد 14 منطقة خالية من أنفلونزا الطيور في مصر، وجاري اعتماد 16 منشأة أخرى جديدة، ووصول مصر إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن، وبدء التصدير للخارج وهو الأمر الذي عززته وزيرة الزراعة والأمن الغذائي بجمهورية جنوب السودان عقب زيارتها الأخيرة لمصر.

جدير بالذكر أن وزير الزراعة كان قد قام الأسبوع الماضي بزيارة إلى دولة جنوب السودان لبحث وزيادة آفاق التعاون الزراعي بين البلدين وتقديم كل أوجه الدعم الفني للأشقاء في جنوب السودان

وخلال الزيارة قام وزير الزراعة بتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة مصرية متكاملة للإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي.