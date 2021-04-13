شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يناقش آلية عمل لجنة حماية الطفل وبحث إيجاد حلول عملية للمشكلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الثلاثاء، مع أعضاء اللجنة العامة لحماية الطفل بقنا وذلك لمناقشة آلية العمل للجنة والتعرف على بعض المشكلات التي تواجه عمل لجان حماية الطفل، وإيجاد حلول عملية لها بحضور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وتامر سعيد، السكرتير العام، واللواء كمال رضوان، مساعد مدير أمن قنا، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة هدى السعدي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وسميحة سعدن مدير وحدة حماية الطفل، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارة والاوقاف والصحة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم بالمحافظة.

وأكد محافظ قنا خلال الاجتماع على ضرورة التعامل الفوري مع أي بلاغات واردة بمقار ومكاتب حماية المتواجدة بكل الوحدات المحلية وتفعيل دورها في ممارسة المهام المنوطة بها، مشددًا على ضرورة توفير مناخ آمن للطفل وتنشئته تنشئة صحية سليمة باعتباره هو المستقبل، موضحًا أهمية عدم تعرض الطفل لأي نوع من مظاهر العنف سواء كان عنفًا أسريًا أو عنفًا داخل المدارس لما له من تأثير سلبى في نفسيته، مضيفًا أن مظاهر العنف لا تقتصر على العنف الذي يمارس ضد الأطفال داخل مجتمعهم الأسرى وأثناء دراستهم بل يشمل خروجهم للعمل في سن مبكرة والزواج المبكر والتسرب من التعليم وعدم توفير رعاية صحية مناسبة لهم.

من جانبها، استعرضت سميحة سعد، مدير وحدة حماية الطفل بقنا، جهود الوحدة في مجالات حماية الطفل بنطاق المحافظة حيث أوضحت أنه تم التعامل مع 102 بلاغ من خط نجدة الطفل و440 حالة تم رصدها خلال الفترة من 1 يناير2020 حتي 30 مارس 2021، لافتة إلى انه تم التعامل الفوري مع تلك البلاغات والتي كان من ضمنها احباط 12 حالة زواج مبكر و6 حالات ختان اناث وتحرير محضر لسيدة لحوزتها اطفال تستغلهم في اعمال التسول، كما شملت تلك البلاغات التعامل مع حالات هجرة غير شرعية وتم تقديم الدعمة للأسرة المتضررة من خلال منظمات المجتمع المدني، فضلا عن أن الوحدة استطاعت توفير حضانات لأربعة اطفال حديثي الولادة بالتنسيق مع مديرية الصحة كما انها قامت باستخراج العديد من شهادات الميلاد للأطفال المعثور عليهم