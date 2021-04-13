شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أماكن توريد محصول القمح في المنيا.. 41 موقعًا للاستلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التموين في المنيا، تخصيص 41 موقعا، بينهم 29 شونة، و7 صوامع، و5 هناجر، لاستلام محصول القمح بمراكز المحافظة، وتبلغ المساحة المنزرعة 250 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 22 إردب للفدان، وبإجمالي 5،5 مليون إردب، تمثل ثلث إنتاج الجمهورية من المحصول.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، تم تخصيص 7 صوامع، بينها 3 بمركز بني مزار، و2 بالمدينة الصناعية، وواحدة في مركز المنيا، وأخري في ملوي.

وأضاف «يوسف»، وتم تخصيص 5 هناجر، بينهم 2 في مغاغة، و2 بملوي، وواحدة في سمالوط.

فيما خصصت المديرية 29 شونه لاستلام المحصول، موزع على 8 مراكز، وهي العدوه 3، ومغاغة1، ومطاي4،وسمالوط4، ومركز المنيا7، وابوقرقاص4، وملوي 4، ودير مواس 2.

قرار اسعار توريد القمح وصور ارشيفية بالمنيا - صورة أرشيفية

قرار اسعار توريد القمح وصور ارشيفية بالمنيا - صورة أرشيفية