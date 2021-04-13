شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة كفرالشيخ»: تطبيق نظام التعليم الهجين مع تحقيق التباعد الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، الثلاثاء، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وعلى صبري، أمين عام الجامعة.

وقدم رئيس الجامعة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري ومنسوبي الجامعة التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات بالخير واليمن والبركات.

ووجه رئيس جامعة كفرالشيخ الشكر للعمداء على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية مشددًا على متابعة التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية لمقاومة انتشار فيروس كورونا المستجد

وأكد المجلس على تطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسي الحالي «الجمع في التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعي والتعليم أون لاين» مع الالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس.

وناقش مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ جاهزية الكليات للتقدم للاعتماد ومتابعة تحديث معامل الكليات وإجراءات اعتمادها ومتابعة جهود الكليات في تحسين تصنيف الجامعة في التصنيفات الدولية ومتابعة تحديث البيانات على مواقع الكليات باللغتين العربية والإنجليزية .

المزيد

جامعة كفرالشيخ الأولى بمصر والـ12 عربيا في نسبة استشهادات الابحاث