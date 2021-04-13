شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الغربية» تنظم القوافل الطبية بقرى ومراكز المحافظة ضمن «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت «صحة الغربية» قافلة طبية بقرية «حانوت زفتي» لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن القافلة ضمت تخصصات «الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والجراحة والنساء وتنظيم الأسرة والأسنان»، إلى جانب التحاليل الطبية والأشعة، مشيرًا إلى صرف العلاج بالمجان حيث شاهدت إقبالا كبيرا من أهالى القرية.

وأوضح الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل أن القافلة وقعت الكشف الطبي على «1148» حالة إلى جانب تدشين ندوات تثقيفية عن الأمراض المعدية، خاصة فيروس كورونا المستجد والدفع بفرقة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.