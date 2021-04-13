شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف شمال سيناء» تؤكد على ضوابط فتح المساجد خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، على ضوابط فتح المساجد خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار جمعة خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور، الشيخ حسين البنديرى مدير الدعوة، والشيخ الشحات البربرى، مدير المتابعة، ورؤساء الأقسام الدعوية، ومفتشى المتابعة بالمديرية، ومديرى الإدارات الفرعية، لمناقشة الخطة الدعوية خلال شهر رمضان المبارك بالمساجد، على أن صلاة العشاء والتراويح، فيما لا يزيد عن نصف ساعة.

أضاف جمعة، على عدم السماح بالتواجد في المسجد في غير أوقات الصلاة، وحظر الاعتكاف وصلاة التهجد بالمساجد، وحظر فتح مصلي السيدات إلا بأمر كتابي من المديرية، بالاضافة إلى حظر المسابقات الرمضانية وإقامة صلاة الجنازة بالمساجد.

وشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء التواجد بالمساجد والوضوء في المنزل، واحضار المصلي الشخصية، والحفاظ على التباعد بين المصلين، بالاضافة لارتداء الكمامات الواقية.