شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية: ضبط عيادة خاصة لطبيب مشهور تعمل دون ترخيص في الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومفتشي الإدارة الصحية بالزقازيق، حملة للتفتيش على المنشأت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الزقازيق، بإشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة، وذلك في إطار المرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة»، وضبط المخالف منها، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عيادة خاصة للنساء وتوليد، تعمل بدون ترخيص، بمنطقة الغشام بمدينة الزقازيق بالمخالفة للقانون، لطبيب شهير دائم الظهور على القنوات الفضائية، وقام مفتشي الحملة بتفتيش العيادة وتمكنوا من ضبط كمية من الأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، ومجهولة المصدر، وعدد من أنابيب التحاليل الطبية بعيادة النساء.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتم تحرير محضر برقم ٦٥١٠ جنح لسنه ٢٠٢١ بمركز الشرطة ثان الزقازيق، لإدارة منشأة طبية خاصة تعمل بدون ترخيص، وأيضاً مخالفة بيئية لعدم التعاقد للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، بالإضافة إلى مزاولة مهنة الصيدلة والتحاليل الطبية بدون ترخيص.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية