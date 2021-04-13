شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعقد ندوات تثقفية للتوعية بمخاطر كثرة الإنجاب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الثلاثاء، على ضرورة تكاتف جهود جميع المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني، بهدف رفع وعي الأسر تجاه الصحة الإنجابية خاصة بالقرى، والعمل على خفض معدلات الفقر والأمية ورفع مستوى التعليم والصحة، لتنفيذ رؤية الدولة نحو استراتيجية السكان، وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وأضاف أن المحافظة أطلقت مبادرة تحت شعار «خلفتك مسئوليتك- أحسبيها صح» والتي من خلالها تم أعداد خطة تستهدف زيارات ميدانية للمراكز والمدن وتنظيم سلسلة ندوات توعوية للأهالي لمعالجة الزيادة السكانية غير المبررة التي تلتهم جهود التنمية وتحقيق السيطرة على النمو السكاني، مما سيساهم في تحسين خصائص الأسرة المصرية.

من جانبها، قالت هند عبدالحليم، نائب المحافظ لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على الوحدة، إن المبادرة استهدفت خلال الفترة من 14/3/2021، وحتى 11/4/2021 زيارات ميدانية أسبوعية، وعقدت ندوات تنموية شاملة «تثقفية وصحية وتوعوية» بحوالي 11 قرية بمراكز الصف وأطفيح ومنشأة القناطر والواحات البحرية كمرحلة أولى.

وأشارت إلى أن الندوات شملت قري «صول ومسجد موسي ونزلة ترجم وبني صالح والبرمبل» بأطفيح والأخصاص وكفر طرخان وغمازة الكبري والشرفاء والعطيات«بالصف وقرية المناشي بمركز ومدينة منشأة القناطر والزبو بمركز الواحات ومدينة الباويطي، وذلك للتوعية بالأثار السلبية والعواقب الوخيمة الناتجة عن الزواج المبكر وختان الاناث والتسرب من التعليم والعنف ضد المرأة.

وشهدت المبادرات تقديم بعض المساعدات للأسر الأكثر احتياجآ بالإضافة إلى أن مديرية الشؤون الصحية قامت بتوفير سيارات مجهزة بكل وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، كما تم عرض المشغولات اليدوية لسيدات القرية لتشجيع الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة إلى جانب توزيع حوالي عدد ٤ الاف استمارة من بطاقات الرقم القومي بالمجان بقري مركزي الصف وأطفيح من قبل المجلس القومي للمرأة وذلك بمشاركة من المديريات الخدمية المتمثلة في «الشؤون الصحية والتضامن الأجتماعي والتربية والتعليم والأوقاف والأزهر الشريف ومسؤول الكنيسة والمجلس القومي للمرأة والمجتمع المدني من الرائدات الريفيات والشباب المتطوع

وفي ذات السياق، قالت مدير وحدة السكان وتسريع الاستجابة بالمحافظة، إن الندوات قد تناولت الحديث عن السلبيات الناتجة عن زواج القاصرات وختان الإناث والتسرب من التعليم من الناحية الاجتماعية والنفسية وأضراره على الفرد والمجتمع، كما تم أيضا عرض نماذج محاكاة عن كثرة الإنجاب والتي نالت استحسانآ وقبولآ لدى المواطنين.