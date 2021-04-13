شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يناقش كيفية توفير حياة كريمة للصيادين والفئات الفقيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مبادرة الأنوال التي تم الإعلان عنها من قبل وزيرة التضامن الاجتماعي، وعددها 500 نول من المقرر أن يتم تسليمها على مراحل، بالإضافة إلى تسليم ملابس ومعدات صيد للصائدات، طبقا للحصر الذي ستقدمه هيئة الثروة السمكية والتضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، وتوفير حياة كريمة للصيادين.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف موافي السكرتير العام للمحافظة، وإسلام طه، معاون المحافظ ،ومستشاري وزيرة التضامن، ومديرفرع بنك ناصر بكفر الشيخ، ووفد بنك ناصر بقطاعي الائتمان، والقطاع المركزي.

كما ناقش محافظ كفر الشيخ بعض مشروعات تمكين الاقتصادي للصيادين وللفئات الأولى بالرعاية ،والعمالة الغير منتظمة «الأنوال، سلاسل القيمة، مشروع البيوجاز، وتربية الأبقار والجاموس» للمرأة بالعمالة الغير منتظمة بالمحافظة، والدعم الاجتماعي وتنمية الصناعات الصغيرة للفئات الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة، على جانب آخر تفقد إسلام طه، معاون المحافظ ووفد وزارة التضامن عددا من القرى الصيادين والصيادات والمدينة الصناعية بمطوبس.