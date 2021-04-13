شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يستقبل قوافل صندوق «تحيا مصر» لدعم الأسر الأولى بالرعاية في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، الثلاثاء، قوافل أبواب الخير التي يقوم بها صندوق تحيا مصر والمحملة بالمواد الغذائي، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع ومراكز المحافظة خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة الأورمان، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتكثيف أنشطة صندوق تحيا مصر في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك بحضور حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمود رشدي، منسق صندوق تحيا مصر بقنا، وجابر محمد مدير فرع الأرومان بقنا.

وأوضح محافظ قنا أن قوافل الدعم محملة بـ10 آلاف كرتونة مواد غذائية، و10 آلاف عبوة دواجن مجمدة، و50 طن بطاطس ستتولى جمعية الأرومان بقنا توزيعها بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وفقا لضوابط محددة لضمان وصولها إلى مستحقيها ،مثمناً دور صندوق تحيا مصر المتمثل في إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية في كل القطاعات بالتنسيق مع كل جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وتوفير كل سبل الدعم في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية.

ووجه «الداودي» الشكر للقيادة السياسية على إهتمامها بمحافظة قنا، وكذلك وزارة التضامن الإجتماعي، وصندوق تحيا مصر، على استمرار إنطلاق قوافل المساعدات والرعاية للفئات الأولى بالرعاية كأهم أولويات الحكومة مع تعميق الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في خدمة الأهالي، لافتًا إلى أن هذا التعاون يجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص

من جانبه، ذكر حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، أن المساعدات المقدمة من صندوق تحيا مصر تعد الدفعة الرابعة من المساعدات التي تلقتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية لدعم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية.