شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الحسنة في شمال سيناء يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز ومدينة الحسنة، عن قيام أسامة أحمد محمود عفش، رئيس المركز، بمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، وذلك بناءً على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

وأكد المركز في بيان، الثلاثاء، على قيام رئيس مركز ومدينة الحسنة بمتابعة أعمال الخطة الاستثمارية، ومنها استكمال صور الحملة الميكانيكية لمجلس مدينة الحسنة

وتفقد رئيس مركز ومدينة الحسنة جميع الأعمال التي تتم بالحملة، ورصف الطرق الداخلية، مؤكدًا على ضرورة الانتهاء من إجمالى الأعمال في التوقيتات المحدد

وتفقد رئيس مدينة الحسنة، المعدات الخاصة بمجلس المدينة، ومنها الباسكت بعد عملية الإصلاح والصيانة الخاصة به، والتأكد من مدى جاهزيته للعمل حتى يستطيع مجلس المدينة خدمة جميع المواطنين داخل المركز والمدينة.