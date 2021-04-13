شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال صيانة وترميم ونظافة في أول أيام شهر رمضان لتجميل مدينة مصيف بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد العميد هاني محمد عبدالقوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملة موسعة لتجميل ونظافة مدينة مصيف بلطيم وشواطئها الستة مع أول أيام شهر رمضان المبارك، إضافة إلى أعمال صيانة وترميم البلدورات بطريق الكورنيش بطول شواطئ المدينة واكد بضرورة الاهتمام بالمظهر العام والجمالي بنطاق المدينة.

وتابع رئيس مدينة مصيف بلطيم أعمال صيانة وترميم البلدورات والدهانات بطريق الكورنيش وذلك في ضوء توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بضرورة الاهتمام بالمظهر العام والجمالي والحضارى لمدينة مصيف بلطيم من أعمال تجميل ودهان البلدورات، وذلك بداية من الطريق الدولي الساحلي ومختلف مناطق المدينة للاستعداد للصيف وعيد الربيع وعيد الفطر، إضافة لقضاء الأيام المباركة لشهر رمضان مبارك في جو جميل بمدينة مصيف بلطيم.

وأضاف «عبدالقوي» أنه جاري استكمال دهان البلدورات بمناطق المدينة المختلفة بقسم الصيانة والمرافق بالمدينة وشدد على سرعة الانتهاء من كل الأعمال والانتهاء منها ورفع الكفاءة بجميع طرق الشوارع للظهور بالمظهر الحضارى لمصيف بلطيم

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