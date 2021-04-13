شكرا لقرائتكم خبر عن «بيت الزكاة والصدقات» يوفر معاشات للأسر الفقيرة بجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت لجنة من بيت الزكاة والصدقات المصري بزيارة إلى محافظة جنوب لعمل معاشات للأسر الأشد احتياجا.

وأعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن لجنة من بيت الزكاة والصدقات المصري قامت بزيارة إلى محافظة جنوب لعمل معاشات للأسر الأشد احتياجا، وجري عمل حصر للأسر المستهدفة وهم الأرامل والمطلقات وأصحاب الأمراض المزمنة والأشد احتياجا، وقال إنه جرى فحص ما يقرب من ٦٠٠ ملف بمدينة الطور وجاري استكمال باقي مدن المحافظة من الوديان والتجمعات البدوية والتجمعات السكنية.

وأضاف أنه جرى الموافقة على صرف معاشات لنحو ٣٥٠ أسرة كمرحلة أولى في مدينة الطور ليصل بذلك إجمالي الذين يتم صرف معاشات لهم بالمحافظة من بيت الزكاة والصدقات المصري إلى ٢١٠٠ حالة، بما يعادل مليون جنيه و١٧٥ ألف جنيه.

ووجه المحافظ الشكر إلى شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، واللواء محمد عمرو لطفي، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري على المجهودات التي تجري في جميع المحافظات لتوفير معاشات للأسر المحتاجة.