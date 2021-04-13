شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة «جنوب الوادى» تفوز بالمركز الثانى فى ملتقى «النانوتكنولوجى» بجامعة طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى عن فوز الطالب عبدالرحيم عبدالباسط محمد بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة بالمركز الثانى فى مسابقة الملتقى الخامس للنانوتكنولوجى (اون لاين) فى مجال الابتكار والاختراع لأندية العلوم بالجامعات المصريه والتى نظمتها جامعة طنطا خلال الفترة من ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٠ حتى ٢٥فبراير ٢٠٢١لمدة شهرين واكد رئيس الجامعة على تميز طلاب الجامعة فى مشاركتهم فى الانشطة المختلفة وتمثيلهم المشرف للجامعة لما يملكون من قدرات ومهارات تؤهلهم للفوز وتحقيق مراكز متقدمة ..

جنوب الوادى تحصد المركز الثانى فى النانو تكنولوجى

واضاف الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان الجامعه شاركت بهذه المسابقة فى مجالين وهم مجال الابتكارات والاختراعات وحصلت على المركز الثانى على مستوى الجامعات المشاركة والتى بلغ عددها ١٢ جامعة وشاركت ايضا الجامعة فى مجال البحث العلمي بمسابقة افضل بحث علمى وأشاد نائب رئيس الجامعة بدعم ورعاية رئيس الجامعة لكل الطلاب الذين يشاركون فى تمثيل الجامعة فى المسابقات مما يساهم فى تحقيق مراكز متقدمة للجامعة فى كافة الانشطة.. وتعد علوم النانوتكنولوجى هى من العلوم الحديثة والمتقدمة وتدخل فى مجالات عديده من الصناعات الطبية والدوائية وتنقية المياه .