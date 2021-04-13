شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يعلن موافقة جنوب السودان على استيراد الدواجن المصرية ومنتجاتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات المصرية وأيضا تعميق التعاون بين مصر ودولة جنوب السودان الشقيق، وافق رياك ماشار النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان على استيراد الدواجن ومنتجاتها من مصر.

جاء ذلك بعد أن قام القصير باستعراض الإنجازات التي حققتها مصر في مجال الثروة الداجنة التي أسفرت عن اعتماد منظمة الصحة الحيوانية لعدد 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر، وجارٍ اعتماد 16 منشأة أخرى جديدة. ووصول مصر إلى الاكتفاء الذاتى من الدواجن وبدء التصدير للخارج وهو الأمر الذي عززته وزيرة الزراعة والأمن الغذائي بجمهورية جنوب السودان عقب زيارتها الأخيرة لمصر.

والجدير بالذكر أن وزير الزراعة كان قد قام الأسبوع الماضي بزيارة إلى دولة جنوب السودان لبحث وزيادة آفاق التعاون الزراعي بين البلدين وتقديم كافة أوجه الدعم الفني للأشقاء في جنوب السودان.

وخلال الزيارة، قام القصير بتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة مصرية متكاملة للإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي.