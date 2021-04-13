جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تفوز بالمركز الأول للمرة السابعة فى مؤتمر اتحاد الجامعات العربية للعام الجامعي 2019ـ 2020

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القاهرة - سامية سيد - للمرة السابعة على التوالى حصدت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا المركز الأول فى الدورة الـ 26 لمؤتمر مجلس التبادل والإبداع الطلابي الذى أقامه اتحاد الجامعات العربية بجامعة طنطا للعام الجامعي (2019- 2020).



الدكتورة ياسمين الكاشف

صرح بذلك الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وقال إن هذا الفوز يأتى فى إطار اهتمام مركز التبادل الطلابى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالتواصل الفعال من خلال ملتقيات الإبداع، التى يشارك فيها طلاب الجامعة بالأبحاث فى مختلف المجالات، وذلك بدعم ورعاية خالد الطوخي. رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

لافتاً إلى أن تحقيق التواصل بين شباب الجامعات المصرية والعربية من خلال مجلس التبادل والابداع الطلاب باتحاد الجامعات العربية، سيظل الهدف الأسمى من وراء تنظيم الملتقيات الإبداعية، حيث تحرص الجامعة على تقديم كافة أشكال الدعم للأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها.

وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف، الأمين العام لمجلس الأمناء ومدير إدارة المركز بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الهدف من هذا المركز التبادل الطلابي هو العمل على تعميق العلاقات بين الدول العربية وشبابها وذلك من خلال عقد ملتقيات للتدريب والإبداع بين الطلاب، وأوضحت أن الفوز بالمركز الأولى للمرة السابعة على التوالي، يؤكد مدى قدرة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على التفاعل والعمل المتبادل مع مجلس التبادل والإبداع الطلابي باتحاد الجامعات العربية.



جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تفوز بالمركز الأول للمرة السابعة فى مؤتمر اتحاد الجامعات العربية

وأشارت الأمين العام لمجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الى أن المجلس العربى للتدريب والإبداع الطلابي يحقق بعدا أكاديميًا أيضاً وذلك من خلال تبادل الخبرات مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب كما يحقق أيضا بعدا ثقافيا من خلال ترسيخ العادات والتقاليد فى مختلف الدول العربية لدى الطلاب المشاركين فى البرنامج.

وأوضح الدكتور مختار الظواهري نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لشئون التعليم والطلاب ورئيس مجلس ادارة مركز التبادل الطلابي ، أن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، ‏افتتح فعاليات الملتقى الإبداعي السادس والعشرين، لتبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية بالتعاون مع المجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العربية، والذي اقيم فى الفترة من 4 إلى 6 إبريل الجاري برحاب جامعة طنطا ، تحت رعاية الدكتور ‏خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، والدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية.

وقال الدكتور مختار الظواهري، إن المتلقى السادس والعشرين للمجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العربية، أقيم بمشاركة ممثلين عن 31 جامعة مصرية وعربية مؤكداً على دور اتحاد الجامعات العربية فى مواكبة التطور المتسارع على مستوى العالم والارتقاء بالعملية التعليمية ذات الجودة العالية مراعاة لمتطلبات العصر، انطلاقاً من مبدأ أن الجامعة ستظل هى المدرسة الحقيقية لإعداد وتأهيل وتخريج القيادات والكوادر الشبابية القادرة على الإبداع والابتكار.