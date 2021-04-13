شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعقد ندوات تثقفية للتوعية بالصحة الإنجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على ضرورة تكاتف جهود جميع المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني بهدف رفع وعي الأسر تجاه الصحة الإنجابية خاصة بالقري والعمل علي خفض معدلات الفقر والأمية ورفع مستوي التعليم والصحة لتنفيذ رؤية الدولة نحو استراتيجية السكان وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وأضاف محافظ الجيزة أن المحافظة أطلقت مبادرة تحت شعار "خلفتك مسئوليتك - أحسبيها صح"، والتي من خلالها تم أعداد خطة تستهدف زيارات ميدانية للمراكز والمدن وتنظيم سلسلة ندوات توعوية للأهالي لمعالجة الزيادة السكانية غير المبررة التي تلتهم جهود التنمية وتحقيق السيطرة علي النمو السكاني مما سيساهم في تحسين خصائص الأسرة المصرية.

ومن جانبها قالت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام علي الوحدة أن المبادرة أستهدفت خلال الفترة من 14/3/2021 وحتي 11/4/2021 زيارات ميدانية أسبوعية وعقدت ندوات تنموية شاملة " تثقفية وصحية وتوعوية " بحوالي 11 قرية بمراكز الصف وأطفيح ومنشأة القناطر والواحات البحرية كمرحلة أولي .

وأشارت نائب المحافظ بأن الندوات شملت قري " صول ومسجد موسي ونزلة ترجم وبني صالح والبرمبل " بأطفيح و الأخصاص وكفر طرخان وغمازة الكبري والشرفاء والعطيات" بالصف وقرية المناشي بمركز ومدينة منشأة القناطر والزبو بمركز الواحات ومدينة الباويطي وذلك للتوعية بالآثار السلبية والعواقب الوخيمة الناتجة عن الزواج المبكر وختان الاناث والتسرب من التعليم والعنف ضد المرأة.

وشهدت المبادرات تقديم بعض المساعدات للأسر الأكثر أحتياجآ بالإضافة إلي أنه قامت مديرية الشئون الصحية بتوفير سيارات مجهزة بكافة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان كما تم عرض المشغولات اليدوية لسيدات القرية لتشجيع الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة إلي جانب توزيع حوالي عدد 4 الاف استمارة من بطاقات الرقم القومي بالمجان بقري مركزي الصف وأطفيح من قبل المجلس القومي للمرأة وذلك بمشاركة من المديريات الخدمية المتمثلة في " الشئون الصحية والتضامن الأجتماعي والتربية والتعليم والأوقاف والأزهر الشريف ومسؤول الكنيسة والمجلس القومي للمرأة والمجتمع المدني من الرائدات الريفيات والشباب المتطوع .

وفي ذات السياق قالت مدير وحدة السكان وتسريع الاستجابة بالمحافظة أن الندوات قد تناولت الحديث عن السلبيات الناتجة عن زواج والقاصرات وختان الإناث والتسرب من التعليم من الناحية الاجتماعية والنفسية وأضراره علي الفرد والمجتمع، كما تم ايضا عرض نماذج محاكاة عن كثرة الإنجاب، والتى نالت أستحسانآ وقبول لدى المواطنين.

