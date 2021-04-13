شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية توجه المحافظات بإزالة أى معوقات أمام مشروعات مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التنمية المحلية عن عدد من الإجراءات التى تم اتخاذها لإطلاق المشروع القومى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، لتنفيذ المشروع فى القرى المستهدفة، حيث تم الانتهاء من توثيق الوضع الراهن بمواد فيلمية كاملة فى 11 محافظة، وجارى الانتهاء من باقى المحافظات والمراكز خلال الأيام المقبلة، حصر المبانى الحكومية غير المستغلة بكافة المراكز المستهدفة لإعادة الاستفادة منها.

وأضاف تقرير حديث للوزارة حول المبادرة، أنه تم وضع خطة المشروعات المزمع تنفيذها بكل مركز بعد التنسيق مع الوزارات المعنية، والبدء فى الزيارات الميدانية للمحافظات وعقد اجتماعات موسعة مع المحافظين، وأجهزة الادارة المحلية لنقل توجيهات رئيس الوزراء والتأكد من جودة التنسيق مع الجهات المسئولة عن التنفيذ وإزالة أى معوقات.

كما تم حصر المقاولين المحليين بالمحافظات والمراكز المستهدفة للاستعانة بهم فى أعمال البرنامج وضمان خلق فرص عمل للعمالة المحلية، تشكيل آليات المتابعة من قبل مسئولى الادارة المحلية والمتابعة المجتمعية وتأسيس آليات إشراك المواطنين، والتنسيق مع المحافظات لتوفير الأراضى المطلوبة للمشروعات المخططة.

فيما يجرى التعاون مع مؤسسة حياة كريمة فى حصر الفئات المستحقة لتدخلات سكن كريم من خلال لجان المشاركة المجتمعية ، توجيه فرق العمل لمبادرة صوتك مسموع نحو تلقى وسرعة التعامل ومعالجة الشكاوى المرتبطة بالمشروعات التى سيتم تنفيذها، والتنسيق مع وزارة الهجرة لتنفيذ برنامج "جذور"، والذى يهدف إلى التواصل مع أعلام ومشاهير المراكز المستهدفة للمساهمة فى تنمية قراهم وحضورهم مراحل تنفيذ المشروع.