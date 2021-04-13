شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. قناة السويس تتحفظ على السفينة "إيفرجيفن" بسبب مماطلة الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم التحفظ رسميًا على السفينة "إيفرجيفن"، بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية، بسبب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة فى دفع التعويضات، التى نتجت عن حادث جنوحها في النقطة 151 ترقيم قناة السويس فى 23 مارس الماضى، وتم نجاح تعويمها بعد 6 أيام من الحادث، وقطرها لمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية لفحصها وإجراء التحقيقات حول أسباب الحادث.

وأضاف، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريح لـ ”الخليج 365”، إن التحقيقات التى يجريها فريق التحقيق على السفينة "إيفرجيفن"، سيتم الإعلان عنها بعد غد الخميس، مشيرًا إلى أنه قرار التحفظ على السفينة لا يعنى وقف المفاوضات مع السفينة لإنهاء الأزمة، حتى يتم السماح للسفينة باستكمال رحلته.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الفريق أسامة ربيع: التحفظ على السفينة "إيفرجيفن" بسبب مماطلة الشركة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم التحفظ رسميًا على السفينة "إيفرجيفن"، بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية، بسبب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة فى دفع التعويضات، التى نتجت عن حادث جنوحها في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضى، وتم نجاح تعويمها بعد 6 أيام من الحادث، وقطرها لمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية لفحصها وإجراء التحقيقات حول أسباب الحادث.

وأضاف، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريح لـ ”الخليج 365”، إن التحقيقات التى يجريها فريق التحقيق على السفينة "إيفرجيفن"، سوف يتم الإعلان عنها بعد غد الخميس، مشيرًا إلى أنه قرار التحفظ على السفينة لا يعنى وقف المفاوضات مع السفينة لإنهاء الأزمة، حتى يتم السماح للسفينة باستكمال رحلته.

فلكيا.. رمضان 30 يوما والخميس 13 مايو عيد الفطر وصلاته بالقاهرة 5:28

كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن عدة شهر رمضان 30 يوما، ويكون أخر أيام رمضان يوم الأربعاء 12 مايو الموافق 30 رمضان، وهو أطول أيام الشهر المعظم من حيث عدد ساعات الصيام بإجمالي 15 ساعة صوم و 35 دقيقة .

ويولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من رمضان 1442 هجريا الموافق 2021 / 5 / 11 م وهو ( يوم الرؤية ) .

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية ) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعد داكار بالسنغال ، نواكشوط بموريتانيا ، ومراكش وفاس بالمغرب .

"الصحة" تعلن مد العمل بمراكز صرف لقاح كورونا حتى 10 مساء

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم مد العمل بوحدات ومراكز صرف لقاحات كورونا حتى الساعة العاشرة مساء يوميا على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: ساعات العمل بمراكز تلقي لقاح فيروس كورونا خلال شهر رمضان الكريم ستكون في الفترة من الساعة 9 صباحًا إلى 10 مساءً.

ودعا الدكتور خالد مجاهد المواطنين للتسجيل علي الموقع الالكترونى للحصول علي لقاح كورونا، مؤكدا أن جميع اللقاحات آمنه وفعالة وتابع: يمكن الحصول على مزيد من المعلومات والاستفسارات عن اللقاح، من خلال الاتصال الاتصال بالخط الساخن 15335 .

مواعيد امتحانات شهر أبريل لطلاب النقل من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن مواعيد امتحانات شهر أبريل لطلاب النقل، تأتى كالتالى: يوم الاثنين 26 أبريل 2021 يعقد الامتحان المجمع لطلاب الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى، والثلاثاء 27 أبريل يمتحن طلاب الصف السادس الابتدائى، والأربعاء 28 أبريل الصفين الرابع الابتدائى والأول الإعدادى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات التى ستعقد خلال الشهر الجارى ونظرا لتزامنها مع شهر رمضان المبارك سيتم مراعاة أن تكون أسئلتها قصيرة ومن داخل مقرر شهر أبريل فقط، موضحة أن مواعيد الامتحانات ستكون صباحية بعيدة عن نهاية اليوم

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت خطابًا للمديريات التعليمية علي مستوي الجمهورية، بشأن مجموعة من الضوابط التنظيمية للعملية التعليمية؛ حفاظًا على صحة أبنائها الطلاب بمختلف مراحل التعليم بجميع المدارس والكيانات التعليمية بصفة عامة، والحد من انتشار فيروس كورونا بصفة خاصة.

جنح قليوب تقضى بالحبس 34 سنة لمستريح الذهب وكفالة 1.7 مليون جنيه

قضت محكمة جنح قليوب الجزئية، برئاسة المستشار أحمد حجازي، بحبس "جواهرجي قليوب"، المعروف إعلاميا بـ"مستريح قليوب"، 34 سنة، وكفالة 1.7 مليون جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة بواقع الحبس عامين وكفالة 100 ألف جنيه عن كل بلاغ تقدم ضده ونظرته المحكمة بمجموع 17 بلاغًا قدمها المواطنون واتهموه فيها بالنصب عليهم بمدينة قليوب، والاستيلاء على أموالهم التي بلغت نحو 3 ملايين جنيه بحجة تشغيلها في تجارة المشغولات الذهبية.

وشهدت جلسة الحكم إجراءات أمنية مشددة أشرف عليها اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية والعميد خالد محمدي رئيس مباحث القليوبية لمنع تزاحم الضحايا وعدم الاحتكاك بالمتهم وأسرته.

كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من مأمور قسم قليوب يفيد بورود عدة بلاغات من أشخاص يتهمون فيها جواهرجي بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها في تجارة الذهب.