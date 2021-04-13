دفاع طبيب الأسنان المتهم بهتك العرض يطلب ضم الصحيفة الجنائية لـ"عباس أبوالحسن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

استمعت الدائرة 31 جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الثلاثاء، لطلبات دفاع المتهم "ب. س" طبيب أسنان شهير، بتهمة هتك عرض 4 رجال بالقوة.

وطلب المحامي ياسر كامل، دفاع المتهم بحضور مجري التحريات لسؤاله، بالإضافة لضم صحيفة الحالة الجنائية للمجني عليهما عباس أبوالحسن وأحمد متولي لأوراق القضية.

كما طالب الدفاع باستخراج صورة طبق الأصل من رخصة العقار الذي ادعى فيه الفنان عباس أبو الحسن أن السيدة التي كان يزورها في الطابق التاسع رُغم أن العقار 6 طوابق فقط، على حد قوله.

ووصل المتهم إلى المحكمة في حراسة مشددة وأودع قفص الاتهام، كما وصل الشاهد المجني عليها الفنان عباس أبوالحسن للإدلاء بشهادته في القضية.

وكانت النيابة العامة أمرت في وقت سابق بإحالة طبيب الأسنان الشهير (محبوسًا) إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض أربعة رجال بالقوة.

وأقامت النيابة الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة للمساعدات الفنية" بشأن فحص هاتفه، وما تبين للنيابة باطلاعها على هذا الهاتف.

وكان الفنان عباس أبو الحسن تحدث في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، عن تورط طبيب أسنان مشهور بجرائم تحرش واعتداء جنسي على مدار أكثر من 35 عامًا بالرجال، مؤكدًا أن هذا الطبيب تحرش بمئات الشباب والرجال في عيادته، وكذلك بالأماكن العامة، لافتًا إلى أن هذا الطبيب تعرض للضرب والإهانة في بعض هذه الوقائع من ضحاياه.

وتوعد أبو الحسن الطبيب قائلًا "أعدك إني لدي ستة أشخاص لديهم الشجاعة والوعي بتحريك دعوى قضائية ضدك، وسأجمع عددًا آخر من الشهادات ضدك، وسأعمل جاهدًا على إيقافك عن العمل وسجنك لتنتهي في مزبلة التاريخ أنت وأمثالك، واللي عنده الشجاعة للانضمام إلى الدعوى يبعتلي على الإنبوكس، رجاء احذروا الآخرين، لا أريد تعليقات، عايز رجالة يتعهدون ليوقفوا هذا المجرم".