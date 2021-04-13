استولى على 3 ملايين جنيه.. صاحب مخبز يتلاعب بمنظومة صرف الخبز في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 1263 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 3,8 طن "لحوم مستوردة – كبدة" يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط 4,84 طن "دقيق فاخر – مكرونة – مربى – تمور" مجهولة المصدر ويُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة 6000 قطعة "حفاضات أطفال" مدون عليها علامات تجارية مسجلة بدون مستندات "مجهولة المصدر"، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الغربية.

وتمكنت الجهود من ضبط 2 طن "مخللات" معبأة داخل براميل يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج أو الصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص" بمحافظة الغربية.

وأثمرت الجهود عن ضبط 1,9 طن "سكر تمويني" – 420 عبوة زيت تمويني مخصص ربطاً للصرف على البطاقات التموينية، تم تجميعها للتتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي قدرت بقيمة مالية بلغت 23290 جنيه، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن محل بدال تمويني بمحافظة الجيزة.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي - بمحافظة القليوبية لاستيلائه على مبلغ مالي 3.6 مليون جنيه من أموال الدعم دون وجه من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية دون إنتاجه فعلياً والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم وبيعها بالسوق السوداء.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.