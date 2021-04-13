حملة اليوم الواحد.. تحرير 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط 6872 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2258 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 267 مخالفة السير بدون تراخيص، 41 مخالفة موقف عشوائي، 48 مخالفة شروط التراخيص.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012