شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تُشكل غرف عمليات لمتابعة المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات بإنشاء غرف عمليات مركزية بالمديريات والإدارات النوعية لمتابعة عمل المخابز وإنتاج رغيف الخبز بصورة جيدة، ومنافذ صرف السلع التموينية في رمضان.

وأشار المصيلحي إلى أنه وجه مديري المديريات بالمحافظات وقطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بتسيير حملات يومية لمتابعة الدعم الذي يصرف للمواطن سواء بالمخابز او منافذ صرف السلع التموينية او مستودعات الغاز، كما بدأت المخابز من أول يوم في شهر رمضان العمل بالمواعيد الجديدة التي وجه بها الوزير طبقا للقرار الوزاري من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساء وللتاسعة مساء للمستثناة منها.

وأكد مديرو المديريات أنهم قاموا بتوجيه حملات على المخابز في المحافظات التابعة لهم للاطمئنان على جودة رغيف الخبز وكذلك الالتزام بالمواعيد الجديدة، مشيرين الى توجيه الوزارة بعمل المخابز حتى الخامسة مساء حتى يستطيع المواطن الحصول على الخبز المدعم قبل الفطار مباشرة.

وأكد احمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، على متابعة وزير التموين يومياً عمل المخابز وكذلك توافر السلع بمنافذ صرف السلع التموينية، ووجه رؤساء شركتي الجملة بضخ المزيد من السلع بالمخازن لصرفها لمنافذ التوزيع بجودة عالية.