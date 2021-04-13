شكرا لقرائتكم خبر عن «جتك شوطة تاخدك» قصة شتائم ظلمت الفراعنة.. وأثري: «القدماء كانوا مؤدبين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لم يدر السواد الأعظم من المصريين، أنهم يلصقون بعض الشتائم «ظلماً أو جهلاً» للمصريين القدماء، باعتبار ان مصدرها الفراعنة القدماء، وأصبحت اللغة العامية في الشارع المصرى حاليا تتعامل في الحياة اليومية تضم الكثير من الكلمات الفرعونية ونحن لا نعى ذلك، نستخدمها في مواقفنا اليومية وتكاد تلازمنا ونقولها يوميا، لكن دون أن نعلم أن أجدادنا الفراعنة كانوا يستخدمونها لكن في غير المواضع التي نستخدمها نحن.

"جتك شوطة تاخدك" و"الراجل ده بلط" والمفاجأة "يا ابن الايه" .. شتائم ظلمت الفراعنة.. وأثرى: "القدماء كانوا مؤدبين"

يأتى في حين أكد الدكتور خالد ابو الحمد، مدير عام منطقة آثار الاسكندرية، أن المصريون القدماء بريئون مما يلصق بهم على مدار سنين من شتائم وسباب من خلال فهمنا واستخدامنا لهذة الكلمات والعبارات في حين كانوا يستخدمها المصريون القدماء استخدامات أخرى مغايرة تماماً لما يحدث حاليا، فضلاً عن أنهم لم يقدموا على توجيه الشتائم والسباب بالام والاب، وكانوا مؤدبين والمرأة عندهم كانت في غاية الاحترام والمكانة وكانت مساوية للرجل تماما في الحقوق والواجبات ومن حقها تعمل في كل الوظائف.

"جتك شوطة تاخدك" و"الراجل ده بلط" والمفاجأة "يا ابن الايه" .. شتائم ظلمت الفراعنة.. وأثرى: "القدماء كانوا مؤدبين"

ومن بين الكلمات التي ظلمت الحضارة الفرعونية وأصبحنا نرددها يوم يوم في حياتنا اليومية على مدى 7 آلاف سنة، هي «فلان دا بلط» وأصلها الكلمة القبطية (بيلتي) وتعني مقعد، فيكون المعنى أن فلان دا قليل الحركة، وكسول، ومنها فلان دا مبلط في الخط أي بطيء الفهم، والحركة.

"جتك شوطة تاخدك" و"الراجل ده بلط" والمفاجأة "يا ابن الايه" .. شتائم ظلمت الفراعنة.. وأثرى: "القدماء كانوا مؤدبين"

وأضاف «ابوالحمد»، لـ«المصرى اليوم»، أن من بين الموروث الثقافى للفراعنة لكن أسيء فهمه «جتك شوطة تاخدك» والبعض يظن أن كلمة شوطة معناها القذف بالساق، مثلما نقول شوط الكرة مثلاً، لكن المقصود بها أن كلمة شوطة أصلها (شووت) القبطية، وتعني كوليرا، أو وباء، ويبقى المعنى هنا، جيتك وباء لما ياخدك أو ربنا ياخدك بمعنى أصح، وكذا (الست دي شلق) وشلق أصلها الكلمة القبطية (شلاك) أي المط، والامتداد، وأيضاً التوتر والانفعال، والست الشلق هي التي تستخدم ألفاظ نابية، وتمط في صوتها وكلمة أوباش وهى كلمة قبطية معناها عرايا، أو صعاليك، وكذا غراب البين وطب الغراب والبين كلمة مصرية قديمة معناها الشر، أو السوء، وغراب البين معناها (غراب الشر)، ومدهول وأصلها القبطي (متاهوول) ومعناها، غير المرتب، أو المهمل، ويا واد يا مدهول على عينك، يعني يا مهمل يا مبهدل، وجاك خيبة بالويبة، والويبة كلمة قبطية معناها وعاء للكيل، وهو يسوي كيلتان، فيكون المعنى: جاتك خيبة كبيرة وصاية يعني لو معملتش كذا هسويك والكلمة القبطية (سوى) ومعناها (تقطيع الأوصال).

"جتك شوطة تاخدك" و"الراجل ده بلط" والمفاجأة "يا ابن الايه" .. شتائم ظلمت الفراعنة.. وأثرى: "القدماء كانوا مؤدبين"

وأشار إلى أنه من بين الكلمات الموروثة «يا ابن الإيه» والتى نستخدمها كتير جداً، على سبيل المزح، وأحيانا المدح، وأصل كلمة (إيه) هي (البقرة) باللغة القبطية وتكون ابن الإيه، معناها ابن البقرة، و(عـبـيـط) والتي تعني غبي هي لفظة مصرية قديمة مكونة من مقطعين هما (عا) بمعنى حمار و(بيط) أو (بيت) بمعني شخصية فيكون معنى الكلمتين عند المصريين القدماء هو (حمار الشخصية)، و(مهياص) والتي تدل على عدم الاتزان فأصلها القديم من كلمتي (مـه) وتعني ملئ أو مملوء و(يوص) بمعنى سرعة وعجلة فيكون المعنى أنه يحب السرعة والحركة المبالغ فيها.

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