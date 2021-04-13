شكرا لقرائتكم خبر عن عودة صلاة التراويح للمساجد في المنيا وسط إجراءات وقائية مشددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط إجراءات وقائية واحترازية، مشددة من وباء كورونا المستجد، شهدت مساجد المنيا، إقبال كبير من المواطنين لأداء صلاة التراويح، خلال شهر رمضان، بعد مرور عام على توقفها بسبب وباء كورونا رمضان الماضي، وحرص المصليين على ارتداء الكمامات واصطحاب المصلي.

كما حرص المصليين على التباعد، والأئمة والخطباء على تقليل الالتزام بالمواعيد المحددة للصلاة، حرصا على سلامة المصليين، والمترددين على المساجد.

وقال الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، تم فتح جميع المساجد لاستقبال المصليين، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، محذرا من التهاون، وغلق المساجد المخالفة للإجراءات الوقائية. مؤكدا على الالتزام بالمواعيد المحددة لصلاة التراويح ما لا تزيد على 30 دقيقة.