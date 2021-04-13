شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد حي غرب شبرا الخيمة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الثلاثاء، جولة تفقدية بحي غرب شبرا الخيمة لمتابعة أعمال النظافة بالشوارع والميادين الرئيسة والطرق، ومتابعة تنفيذ المشروعات لدفع الأعمال وتذليل العقبات، لتسليمها وإدخالها الخدمة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

بدأ المحافظ، جولته بتفقد شارع المنتزه خلف قصر محمد على حيث وجه برفع كفاءة الطريق بعد أن تم الانتهاء من تطوير شبكات المياه مع رد الشيء لأصله، مع إعادة ترميم سور قصر محمد على من أمام معهد التعاون الزراعي.

وخلال الجولة تابع المحافظ أعمال النظافه بشوارع الحي، موجها باستكمال رفع تراكمات الأتربة على جانبي الطريق وتشجيره، والمتابعة الجيدة للطريق العام لعدم إلقاء أي مخلفات تشوه المظهر الحضاري وتعرقل الحركة المرورية.

واختتم جولته بتفقد أعمال إنشاء كوبري مزلقان الثلاجة أعلى ترعة الشرقاوية، والذي تقوم بإنشاؤه شركة المقاولون العرب، تحت إشراف هيئة الطرق والكباري، وكلف المحافظ القائمين على المشروع بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير في الوقت المحدد له.