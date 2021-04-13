شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل أدعية الإفطار والسحور والتراويح فى رمضان 2021: أسألك القصد في الفقر والغنى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحتل شهر رمضان المبارك، مكانة خاصة في قلوب المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، حيث ينتظرونه كل عام على أحر من الجمر، نظرا لما يضمه من روحانيات وعبادات طقسية غاية في الجمال والإشباع الروحي للانسان، حيث يكثر المسلمون في شهر رمضان من الطاعات والعبادات والذكر والتسبيح والدعاء تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى وطمعا في الحصول على عفوه ومغفرته سبحانه وتعالى، وجزاء من صام هذا الشهر الفضيل إيمانا واحتسابا لوجهه تعالى والفوز بالجنة التي أعدها المولى عز وجل لعباده الطائعين.

ويحرص المسلمون على الدعاء خلال شهر رمضان الكريم تأكيدًا على سنة الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) التي ثبتها الصحابة والتابعين بالدعاء في كل يوم من أيام الشهر الكريم لما يحمله من ساعات إجابة وأجر عظيم للداعِ.

تنشر المصرى اليوم، أفضل الأدعية الخاصة بالإفطار والسحور وصلاة التراويح.



أدعية الإفطار في رمضان:



اللهمَّ إنِّي أسألُك من الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، وأعوذُ بك من الشرِّ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، اللهمَّ إنِّي أسألُك من خيرِ ما سألَك به عبدُك ونبيُّك، وأعوذُ بك من شرِّ ما عاذ به عبدُك ونبيُّك، اللهمَّ إنِّي أسألُك الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بك من النارِ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُك أنْ تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَه لي خيراً، اللَّهمَّ بعلمِكَ الغيبَ وقدرتِكَ على الخلقِ أحيِني ما علمتَ الحياةَ خيراً لي، وتوفَّني إذا علمتَ الوفاةَ خيراً لي، وأسألُكَ خَشيتَكَ في الغيبِ والشَّهادةِ، وأسألُكَ كلمةَ الحقِّ في الرِّضا والغضَبِ، وأسألُكَ القصدَ في الفقرِ والغنى، وأسألُكَ نعيماً لاَ ينفدُ، وأسألُكَ قرَّةَ عينٍ لاَ تنقطعُ، وأسألُكَ الرِّضا بعدَ القضاءِ، وأسألُكَ بَردَ العيشِ بعدَ الموتِ، وأسألُكَ لذَّةَ النَّظرِ إلى وجْهكَ، والشَّوقَ إلى لقائِكَ في غيرِ ضرَّاءَ مضرَّةٍ، ولاَ فتنةٍ مضلَّةٍ، اللَّهمَّ زيِّنَّا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هداةً مُهتدينَ، اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو علَّمتَه أحداً مِنْ خلقِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حُزْني، وذَهابَ هَمِّي. اللهمَّ إني أسالُك بأنَّ لك الحمدُ، لا إله إلَّا أنتَ، وحدَك لا شريكَ لك، المنانُ، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حيُّ يا قيومُ، إني أسالكَ الجنةَ، وأعوذُ بك من النارِ. ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت وعليك توكلت.

أدعية السحور في رمضان:



اللهم قَويني بديني وأعني على قَضَاءِ “ديني”، اللهم اجعل وإيماني بك يهديني ويقيني بك يقيني ورجائي لك يحفظني وإني أسألك وأرجوك بهذه الساعة. يا من يعفو عن الكثير ويقبل اليسير اقبل مني يا الله اليسير واعف عني “الكثير”، إنك أنت الواحد الغفور الرحيم. اللهم انك تعلم انه لك أصوم وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني واغفر لي إنك “أنت الغفور الرحيم”. يارب إني أسألك بهذه الساعة المباركة، إيمانا تبشر به قلبي، وتيقني أنه لن يصيبني إلا ما كتبته لي يا رب العالمين، وأرضني ربي من العيش “بما قسمته لي انك ارحم الراحمين، اللهم لك سأصوم وعلى رزقك أفطرت فتقبل واغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير أقبل مني اليسير واعف عني الكثير إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم قوني في ديني واعني على قضاء ديني اللهم اجعل يقيني بك يقيني من كل شر وإيماني بك يهديني إلى كل خير ورجائي فيك يحفظني من كل ضر اسألك يارب في هذه الساعة من الشهر الفضيل.

أدعية صلاة التراويح في رمضان:



اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم أجعلنا من يقوم ليلة القدر إيمانا وإحتسابًا، اللهم اجعلنا من يقوم رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا من يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم اللهم اعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ومشايخنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك أحسن وقوفنا بين يديك لا تخزنا يوم العرض عليك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حنان.. يا منان.. يا ذا الجلال والاكرام داونا اللهم بدوائك واشفنا بشفائك وأغنني بفضلك عمن سواك يا كاسي العظام لحما بعد الموت ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين وبكى علينا الحبيب والغريب اللهم ارحمنا اذا وورينا التراب وغلقت من القبور الأبواب فإذا الوحشة والوحدة وهول الحساب اللهم ارحمنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات اللهم ارحمنا يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ولا تعذبنا فأنت علينا قدير والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك.