شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: نساند أشقاءنا في مصر لحماية أمنهم المائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سفير مملكة البحرين في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، هشام بن محمد الجودر، أن موقف بلاده واضح وداعم لجميع الجهود المبذولة والمواقف والقرارات التي تتخذها جمهورية مصر العربية لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة والحفاظ على الحقوق المائية والاقتصادية للدول وفق القوانين الدولية، وفي الحفاظ على أمنها القومي وأمنها المائي، وحماية مصالح شعبها وحقها المشروع في الحياة، وجهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي.

وأشار إلى أن العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، كان في مقدمة زعماء العالم في تأييده لمصر، إذ أكد في شهر مارس من العام الماضي خلال استقباله وزير الخارجية سامح شكري تضامن مملكة البحرين مع مصر، لضمان حقوقها المشروعة في حصتها من مياه نهر النيل، وأن هذا النيل يمثل شريان حياة للشعب المصري، وأن أمن مصر يعد ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي.

وأوضح السفير البحريني في القاهرة أن مجلس وزراء مملكة البحرين أكد خلال اجتماعه، أمس الإثنين، برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، عن تضامنه مع مصر في الحفاظ على أمنها المائي وضمان استقرارها وتنميتها، مؤكدًا دعم المملكة للجهود المبذولة لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة.

وأعرب سفير مملكة البحرين عن اعتزاز بلاده قيادة وحكومة وشعبا بالدور التاريخي الريادي لمصر في حماية الأمن القومي العربي وحرصها على صون المصالح العربية ووحدة الصف بين العرب وتعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.