شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ٣٠ طن خامات أعلاف مجهولة المصدر داخل مصنع بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على المحال التجارية والمخابز والمصانع، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين.

ومن جانبها، شنت إدارة تموين أولاد صقر حملة على مصنع لتصنيع الأعلاف الحيوانية يعمل بدون ترخيص، وتم التحفظ على ٣٠ طن ونصف خامات تستخدم في صناعة الأعلاف مجهولة المصدر، وتم تحرير المحضر رقم ٧٥١ جنح طوارئ أمن دولة لسنة ٢٠٢١، ضد صاحب المصنع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه.

وأكدت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، استمرار الحملات التفتيشية على الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية، لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، وتطبيق القانون على غير الملتزمين.