شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستفيد المواطن من منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات؟.. خبير عقاري يوضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، أن الرقم القومي لكل العقارات هو جزء من منظومة الدولة لتسجيل كافة البيانات على كافة الأصعدة.

أضاف «فرج» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» وتقدمه الإعلامية إيمان حويزي، أن: «العقار يتم التعامل معه من قبل أجهزة حكومية عديدة، مثل وزارة التنمية المحلية وأجهزة المدن الجديدة ووزارة المرافق وغيرها، كل هذه الوزارات والجهات سواء مرافق أو طرق أو جهة تراخيص ستتعامل مع العقار من خلال الرقم القومي».

أوضح: «عندما يتم توحيد الرقم القومي لكل عقار يكون الأمر شبيه بشهادة الميلاد، وجميع الجهات ستتعامل مع العقار عن طريق الرقم القومي بدايةً من الملكية حيث سيكون هناك حفظ تام للملكية»، لافتًا إلى أن الرقم القومي سيقضي على عمليات النصب في البيع، لأنه سيتم توفير كل التفاصيل الخاصة بالعقار والمرتبطة بالرقم القومي على شبكة الكمبيوتر في جميع الجهات.

تابع: «سيتم تسجيل كل تاريخ العقار على شبكة المعلومات الخاصة به حتى إذا مضى عليه 50 عام وبالتالي سيقضي الرقم القومي تمامًا على المشاكل التي يمكن أن يتعرض لها المواطن، كما سيسهل عمل الدولة».

وعن دور الرقم القومي في توفير الخدمات العقارية فأوضح: «عندما يعلم المواطن الرقم القومي الخاص بعقاره سيكون من المعروف علاقته بالخدمات الأساسية لتي يتم توجيهها للعقار سواء كهرباء أو مياه أو غاز، كما يتم تحديد مراكز الخدمات الصحية والتعليمية مثل أقرب مدرسة من العقار وأقرب مستشفى».

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من فكرة الرقم القومي هو خدمة المواطن المصري وحصر الثروة العقارية بطريقة أكثر دقة، موضحًا أن الأمر سيستغرق وقت طويل حتى يتم تغطية الدولة كلها لأنه ليس هناك بيانات متوفرة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد استعرض، أمس الاثنين، إجراءات استكمال منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات، وأكد على جهود الأجهزة المختلفة للدولة لوضع رقم قومي لكل عقار في مصر.