شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نؤهل الأطفال للمذاكرة خلال الصيام؟.. أستاذ طب نفسي يُجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور هاشم بحرى، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، عن كيفية تأهيل الأطفال للمذاكرة خلال الصيام، قائلا: إن المخ عند الصيام يكون تغذيته قليلة، حيث أنه خلال وقت السحور يجب تغذيته بطريقة تجعله صامدا طوال النهار.

وأضاف «بحرى» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» المذاع عبر فضائية «دى ام سي»، أن غذاء المخ يعتمد على سكر الفاكهة، وهو موجود بشدة في عسل النحل، موضحا أنه من أجل تركيز الأطفال يجب تناول التفاح أو الكمثرى ومعهم معلقتين عسل نحل وكوبين من المياه بعد السحور.

وتابع أن الغرض من شهر رمضان أن يكون لدى الشخص القدرة على التواصل مع نفسه، ويراجع علاقاته مع الأخرين ومع الله، لافتا إلى أن الطالب يحتاج إلى أن يخصص وقت لهذا الموضوع.