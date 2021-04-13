شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تزايد الإصابة بـ«كورونا».. دير الأنبا بيشوى يعتذر عن استقبال الزائرين والرهبان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن دير القديس العظيم، الأنبا بيشوى، أحد أديرة وادى النطرون في صحراء الطريق الصحراوى، اليوم الثلاثاء، عدم استقبال الزائرين من المصريين والأجانب والاباء الرهبان من الاديرة الاخرى والاباء الكهنة، وذلك بسبب فيروس كورونا وتزايد الإصابات.

وذكر الدير في بيانه برئاسة الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس الدير أن القرار يأتى في إطار تزايد أعداد الاصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، حيث سيتم الاعتذار عن استقبال الزيارات خلال الفترة من 19 أبريل الجارى وحتى 4 مايو المقبل.

واختتم الدير بيانه: «نصلى ان يرفع الله عن بلادنا والعالم وباء كورونا وأن ينعم على جميع المرضى بالعافية والشفاء».

وكان دير القديس العظيم الانبا صموئيل المعترف بجبل القلمون برئاسة الانبا باسيليوس أسقف ورئي سالدير، أعلن أيضا عدم استقبال أي زيارات خلال الفترة من 13 ابريل وحتى 4 مايو المقبل بسبب تزايد إصابات فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 818 حالة جديدة أمس ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 42 حالة جديدة.

بسبب تزايد الاصابة بـ"كورونا" .. دير الأنبا بيشوى يعتذر عن استقبال الزائرين والرهبان والكهنة