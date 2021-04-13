شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «المصرية للتغذية» يوجه نصائح لوجبة إفطار «صحية» في رمضان: «تجنبوا الانتفاخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور كريم جمال، عضو الجمعية المصرية للتغذية، إن أهم وجبة يستفيد بها الجسم خلال شهر رمضان هي الإفطار، أي أنه يجب تناولها بطريقة صحيحة، مشيرا إلى أنه بعد 16 ساعة من الصيام يجب أن يكون الأكل على مهل دون التسرع في تناوله.

وأضاف «جمال» خلال حواره ببرنامج «8 الصبح» المذاع عبر فضائية «دى إم سي»، أنه عند تناول كمية كبيرة من الطعام بعد الصوم فإنه يجهد الجهاز الهضمي ولا يستطيع الجسم الاستفادة من هذا الطعام، بالإضافة إلى الإصابة بالانتفاخ.

وتابع أنه يجب التجهيز للجهاز الهضمي عن طريق التمر أو البلح، الذى يحتوى على نسبة كبيرة من الأملاح والألياف الغذائية وجرعة متوازنة من السكر تنبه الجهاز الهضمي.

وأكد أنه يجب التزويد من الوقت الذي نأكل فيه خلال الإفطار والبدء بالحساء أو السلطات، وتجنب المياه المثلجة قبل الإفطار، حيث إنها ينتج عنها عسر هضمي شديد بعدها، واستبدالها بمياه فاترة.

وأشار إلى أنه يُفضل على سفرة الطعام ألا يكون هناك أكثر من صنف أو نوع، والبدء بقطعة من البروتين بحجم باطن كف اليد، وقطعة من النشويات، وأربع أو خمس ملاعق من الأرز، ويُفضل تناول سلطة معها.