شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي وصالح يتبادلان التهنئة بقدوم شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي هاتفيا التهاني مع الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتوجه الرئيس السيسي بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على العراق الشقيق والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على شعبها العزيز نعمة الأمن والاستقرار.

فيما عبر صالح خلال الاتصال الهاتفي عن أمله في أن يعمّ ربوع المنطقة وشعوبها الأمن والسلام والازدهار، وتجاوز التحديات عبر التعاون والتنسيق المشترك خصوصاً في مجال الحَد من انتشار جائحة كورونا.