شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: تمويل 80 مشروعًا اقتصاديًا بإجمالي 616 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، عن تمويل 80 مشروعًا اقتصاديًا بإجمالي 616 ألف جنيه في مختلف المجالات والممولة من عائد وديعة حصيلة بيع المشروعات من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة، جاء ذلك عقب اجتماع لجنة القروض بالمحافظة، برئاسة اللواء علاء رشاد، السكرتير العام للمحافظة وعضوية كلاً من مديري إدارات الحسابات، والشؤون القانونية، وشؤون الإنتاج، والصناعات الحرفية، والتنمية بالمحافظة.

وأكد محافظ المنوفية في بيان، الثلاثاء، حرصه على توسيع قاعدة الاستفادة من مشروع إقراض الأسر لمساعدة الشباب والأسر الريفية في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بهدف خلق فرص عمل جادة وحقيقية تساهم في زيادة دخل الأسر والحد من البطالة

وأوضح السكرتير العام بأنه تمت الموافقة على تمويل المشروعات التي تقدم بها المواطنين من 22 وحدة محلية قروية وتم مراجعتها ومعاينة المشروعات التي سيتاح التمويل لها للتأكد من مطابقتها للشروط وتحقيقها أرباحا تساهم في تحسين مستوى المعيشة للمقترضين في مجالات الإنتاج الحيواني ومشروعات المكينة الزراعية ومنافذ البيع والتوزيع ومشروعات أخرى متنوعة، كما تمت الموافقة على إضافة 16 مشروع من مشروعات الري الحديث بمركزي السادات والشهداء

من جانبه، أكد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية للمشروعات ومدى تحقيقها لأهدافها، وخاصة المشروعات التي لها مردود اقتصادي للفلاح وتعمل على توفير المياه وتقليل المهدر منها، مع التأكيد على سداد الأقساط في مواعيدها طبقا لجداول السداد الخاصة بكل مشروع والمسلمة للوحدات المحلية والقروية حتى يمكن للمشروع الاستمرار في تأدية رسالته التنموية الاقتصادية والتي تساهم في رفع مستوى المعيشة لكل فئات المجتمع المحلي.