شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف شمال سيناء تواصل تطهير وتعقيم المساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية أوقاف شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، تطهير وتعقيم المساجد على مستوى المحافظة، لاستقبال عمار بيوت الله في شهر رمضان المبارك.

وأكد بيان عن المديرية، أنه بتكليف من الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام المديرية يقوم العاملون بمساجد شمال سيناء بتكثيف جهودهم لتطهير وتعقيم المساجد خلال شهر رمضان المبارك والعمل على تطبيق ضوابط العمل لفتح المساجد خلال الشهر الكريم والتزام رواد المساجد بتنفيذ التعليمات والإجراءات الإحترازية من ارتداء الكمامة واصطحاب سجادة الصلاة والإلتزام بعلامات التباعد مع الاستمرار في غلق مصلى النساء ودورات المياة.

من جانبه شدد الشيخ، حسين البنديرى، مدير الدعوة، على ضرورة الإلتزام بتعليمات الوزارة بشأن ضوابط العمل لفتح المساجد وصلاة القيام خلال شهر رمضان وضوابط فتح مصلى النساء بالمساجد التي تم التصريح لها وفقاً لتعليمات وزارة الأوقاف، وذلك حرصاً على سلامة رواد المساجد والعاملين بها من ناحية، وحرصا على بقاء المساجد مفتوحة للصلاة وإقامة الشعائر من ناحية أخرى.