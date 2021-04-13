شكرا لقرائتكم خبر عن « الفتة» علي موائد إفطار بدو سيناء و«الأسماك» ممنوعة خلال الشهر الكريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

للبدو عادات وتقاليد خلال الشهر الكريم في المأكل والمشرب، الفتة هي الوجبة الرئيسية على موائد الإفطار، إذ يقوم البدو بتقطيع الخبز إلى قطع صغيرة ووضع المرق عليه والأرز واللحم أو الدجاج وتقديمه طازجًا قبيل اذان المغرب.

ويجري الأكل باليد اليمني مع عدم استخدام اليد اليسري خلال تناول الطعام، وعدم استعمال الملاعق، والجلوس في أقل مساحة حول المائدة حتي تتسع أكبر عدد من الحضور، على أن يكون الجلوس للضيوف أولا ثم المحلية«أصحاب الديوان»، مع عدم جلوس الأطفال على المائدة، إلا بعد فراغ الكبار من الطعام.

ومن الممنوعات في شهر رمضان الكريم عدم تناول وجبات الأسماك، حيث أن طعام الإفطار المفضل لدي البدو هو اللحوم في المرتبة الأولي ثم الدواجن في المرتبة الثالثة، ويحرص البدوي على عدم صدور أي صوت خلال مضغ الطعام، ومضغه في جانب واحد من الفم، وعدم ملئ الفم بالطعام، وعدم مص العظام، وعدم القيام من على المائدة والفم مملوء بالطعام , وعدم نثر الطعام العالق باليدين بعد الفراغ من الأكل بل يلعق الطعام من على الأصابع , وعند فراغ الضيف من الطعام عليه الدعاء لأهل المكان، بينما يقوم أصحاب الديوان بقراءة الفاتحة على أرواح الراحلين وإهداء ثواب الطعام لهم.