شكرا لقرائتكم خبر عن تموين المنوفية: ضبط 34 ألف لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء بالباجور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على استمرار تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظًا على حقوق المواطنين.

وفي هذا الإطار، أفاد المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، عن تحرير 171 محضر تمويني، تنوع ما بين 69 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و102 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.

وأوضح «الجمال» أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملات التموينية، تحرير محضر جنح ضد المدير المسؤول عن محطة خدمة وتموين سيارات بناحية زاوية جروان بمركز الباجور لتصرفه في كمية من المواد البترولية بهدف إعادة بيعها في السوق السوداء، وتم ضبط 12 ألف لتر سولار، 10 آلاف لتر بنزين 92، 12 ألف لتر بنزين 80

وخلال الحملة، تم تحرير محضر ضد المدير المسؤول عن مصنع ملابس جاهزة بناحية عزبة عجور بمركز الباجور لحيازته واستخدامه في التصنيع أقمشة مجهولة المصدر، وتم ضبط 30 طن قماش أنواع مختلفة مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر ضد المدير المسؤول عن مخزن مستلزمات مراتب جاهزة بناحية ميت خاقان بندر شبين الكوم لإدارته النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة وحيازته واستخدامه خامات مجهولة المصدر في التصنيع، وتم ضبط عدد 9.500 طن فايبر حراري مجهولة المصدر.