شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام
-البطاطس 4.5 جنيه.
-البصل الأبيض 4.5 جنيه.
-البصل الأحمر بـ 6.5جنيه.
-الكوسة بـ 11.5 جنيه.
-الجزر بـ5 جنيهات.
- الخيار بـ 7.5 جنيه.
والجوافة بـ 10 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات.
-الفلفل الرومى بـ 10 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ9 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 10جنيهات.
-الفلفل الألوان 30 جنيهاً
-الليمون بـ 27.7 جنيها.
-الفاصوليا الخضراء بـ 14 جنيهاً.
-التفاح السكرى بـ 26 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 9 جنيهات.
-اليوسفى بـ 9.5 جنيه.
- الموز البلدى بـ10 جنيهات.
- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى بـ 26 جنيها.
- البسلة بـ 8 جنيهات.
-البرتقال البلدى بـ 5 جنيهات.