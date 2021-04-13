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تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام
-البطاطس 4.5 جنيه.
-البصل الأبيض 4.5 جنيه.
-البصل الأحمر بـ 6.5جنيه.
-الكوسة بـ 11.5 جنيه.
-الجزر بـ5 جنيهات.
- الخيار بـ 7.5 جنيه.
والجوافة بـ 10 جنيهات.
‏‎- الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات.
-الفلفل الرومى بـ 10 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ9 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 10جنيهات.
-الفلفل الألوان 30 جنيهاً
-الليمون بـ 27.7 جنيها.
-الفاصوليا الخضراء بـ 14 جنيهاً.
-التفاح السكرى بـ 26 جنيها.
‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 9 جنيهات.
-اليوسفى بـ 9.5 جنيه.
‏‎‏‎- الموز البلدى بـ10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
‏- التفاح الإيطالى بـ 26 جنيها.
- البسلة بـ 8 جنيهات.
-البرتقال البلدى بـ 5 جنيهات.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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