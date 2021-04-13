شكرا لقرائتكم خبر عن منسقة الأمم المتحدة تهنىء المصريين: رمضان شهر العطاء والتضامن .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بثت منظمة الأمم المتحدة في مصر فيديو مصور للمنسقة المقيمة إلينا بانوفا بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " تهنىء من خلاله المصريين بمناسبة شهر رمضان الكريم:

وأكدت بانوفا في رسالتها المصورة بالفيديو للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أن رمضان، شهر العطاء والتضامن، وهو دعوة لدعم الفئات الأكثر ضعفا، كما دعت إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية وشجعت للتقديم على للحصول على لقاح كوفيد_19.