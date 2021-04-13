شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 497 شاباً بسوهاج والتفتيش على 764 منشأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 497 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 12 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 139 فرصة عمل منهم 15 من ذوى الهمم والقدرات.

وأضاف "سعفان" أن المديرية قامت بتنفيذ 12 دورة تدريبية بمركز التدريب المهنى بسوهاج، وطهطا ،والكوثر، على 9 مهن يحتاجها سوق العمل وهى : المساحة ، والسباكة الصحية، والتفصيل والحياكة ، والمشغولات ، والتبريد والتكييف ، وصيانة المحمول، والطاقة الشمسية، والانترنت والتسويق الإلكتروني استفاد منها 162 متدرباً ، فضلا عن عقد دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة ، ومهنة السباكة الصحية لـ 20 متدرباً ومتدربة .

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش على 764 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية ، وأسفر عن تحرير 53 محضراً ، وعمل 5 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، كما تم عقد ندوتان مفاوضة جماعية ، و4 ندوات زيادة الإنتاج .

وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر مارس الماضي، أنه تم صرف 198 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 101 عامل منهم 56 منحة مولود بإجمالى 115 ألف جنيه ، 19 ألف جنيه لـ 57 عاملا منحة زواج ، و 26 ألف جنيه منح وفاة لـ 13 عامل .

كما تم صرف منح رعاية صحية لـ 10 عمال بإجمالى 35 ألف جنيه ، فضلاً عن تسجيل 488 عاملاً جديداً بالمنظومة وعمل كارنيهات لهم .

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 642 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة ، وتلقى 13 شكوى ، تم تسوية شكوتين منها ، وإحالة 13 شكوى للقضاء ، وتم حفظ شكوى منها، وتبقى شكوى واحدة مازالت تحت البحث والدراسة .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 189 منشأة ، وإعادة التفتيش على 315 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 69 محضراً ، وإعطاء مهلة قانونية لــ 147 منشأة أخرى لإزالة المخالفات التي تم إنذارها بها، فضلاً عن بحث 17 شكوى ومنح 6 تراخيص .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 990 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى .