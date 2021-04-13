شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا بحث المصريون عن سورة البقرة في أول أيام رمضان؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«سورة البقرة»، أول ما بحث عنه المصريون، صباح الثلاثاء، أول أيام رمضان، وبذلك تخطت أطول سور القرآن، البحث عن المسلسلات ومواعيد بث مباريات كرة القدم.

ما هو فضل قراءة سورة البقرة؟، سبق وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر فيديو بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «الشياطين تنفر من البيت الذي تقرأ فيه، وكذلك تأتي يوم القيامة شافعة لأصحابها، فهي سورة عظيمة بلا شك».

وأضاف، مستشهدًا بما رُوي في صحيح مسلم عن أبي أُمامة الباهلي -رضي الله عنه-، أن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- قال: «اقْرَؤُوا القُرْآنَ فإنَّه يَأْتي يَومَ القِيامَةِ شَفِيعًا لأَصْحابِهِ، اقْرَؤُوا الزَّهْراوَيْنِ البَقَرَةَ، وسُورَةَ آلِ عِمْرانَ، فإنَّهُما تَأْتِيانِ يَومَ القِيامَةِ كَأنَّهُما غَمامَتانِ، أوْ كَأنَّهُما غَيايَتانِ، أوْ كَأنَّهُما فِرْقانِ مِن طَيْرٍ صَوافَّ، تُحاجَّانِ عن أصْحابِهِما، اقْرَؤُوا سُورَةَ البَقَرَةِ، فإنَّ أخْذَها بَرَكَةٌ، وتَرْكَها حَسْرَةٌ، ولا تَسْتَطِيعُها البَطَلَةُ».

وأوضح، أن قراءة سورة البقرة عمومًا حفظ من الشرور، ووقاية من السحرة وسحرهم، وفيها بركة تعم من قرأها، موضحًا: «المقصود بالغيايتين غيمتان تظلَّان قارئ البقرة، كناية عن حفظه وحمايته، وفرقان أي جماعتان، والبطلة هم السحرة».