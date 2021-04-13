شكرا لقرائتكم خبر عن «كل يوم سؤال رمضانك أحلى معنا».. مسابقة دينية لـ«شباب القليوبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مسابقة جديدة في إطار أنشطة الإدارة خلال شهر رمضان بهدف استقبال الشهر المبارك بشكل مميز ومختلف كل عام تتمثل في مسابقة دينية يومية على صفحة الفيس بوك الرسمية للمديرية «كل يوم سؤال رمضانك أحلى معنا» في معياد محدد ليتسابق أعضاء مراكز الشباب على الإجابات الصحيحة.

وقال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب بالمحافظة، إن المسابقة عبارة عن سؤال ديني ينشر على الصفحة يوميًا في التاسعة مساء، حيث يتم الإجابة على ٢٧ سؤال على مدار ٢٧ يوما ويتم السحب على 5 فائزين من أعضاء مراكز شباب القليوبية في يوم ٢٨ رمضان، ومن المقرر أن يتسلموا جوائز قيمة في احتفالية كبرى بحضور قيادات المديرية بعد إجازة عيد الفطر المبارك

وأوضح وكيل وزارة الشباب أن المسابقة تأتي لتغير مفاهيم وأفكار الشباب وربطهم بدينهم الحنيف، ورفع من الروح التنافسية لحصول على الجائزة، والجميع فائز بزيادة ثقافته

في سياق آخر، نفذت إدارة الشباب بالمديرية ندوة دينية بمركز شباب المنشية التابع لإدارة بنها، بمشاركة الشباب والفتيات أعضاء فرق الجوالة والجوالات، وأندية التطوع وأندية الفتاة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة تحت شعار «أسرة مستقرة = مجتمع آمن»، حاضر فيها الشيخ إسلام عجلان، عضو مركز الفتوى بمشيخة الأزهر الشريف الذي تحدث حول أسس تكوين الأسرة وكيفية اختيار الزوجة الصالحة وسبل تربية الأبناء وعقب الندوة قام بالرد على أسئلة الحضور واستفساراتهم.