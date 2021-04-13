شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: بدء تشغيل مشروعي محطة رافع مياه شرب وخزان في مدينة أكتوبر الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الثلاثاء، تشغيل مشروعي محطة رفع مياه الشرب وخزان مياه سعة ٢٠ ألف م٣، لتغذية مناطق الـ٨٠٠ فدان والمنطقة الصناعية والميناء الجاف بمدينة أكتوبر الجديدة

وأوضح وزير الإسكان أن المشروعين يسهمان في انتظام ضغوط مياه الشرب وزيادتها للمستفيدين من الوحدات السكنية بمنطقة الـ800فدان، لافتاً إلى المنطقة تضم ما يقرب من ٤٧ ألف وحدة سكنية بسكن كل المصريين «منخفضي ومتوسطي الدخل»، بجانب مناطق مشروع إبني بيتك

وفي هذا الإطار، قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بعددٍ من المشروعات الجارية بمدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة ومسؤولو الجهاز والمشروعات.

وبدأ مسؤولو الإسكان جولتهم، بتفقد مشروع محطة رافع المياه والخزان سعة ٢٠ ألف متر مكعب لمتابعة التشغيل الفعلي وضخ المياه لمنطقة الـ٨٠٠ فدان، بالإضافة للمنطقة الصناعية والميناء الجاف.

وشملت زيارة مسؤولي الوزارة، متابعة الأعمال الجارية بالطريق الستيني شرق الواحة حيث يبلغ طوله ٣.٤ كم، وبتكلفة تصل لـ٦٧ مليون جنيه، كما تفقدوا أعمال رصف طريق شمال المطار والمؤدي لمشروعات إسكان «سكن كل المصريين» والمنطقة الصناعية والميناء الجاف.

وأشاد مسؤولو الوزارة بحجم الجهود المبذولة لتنمية وتطوير المدينة، مطالبين باستمرار وتيرة العمل خلال شهر رمضان المعظم للانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة.