شكرا لقرائتكم خبر عن الجائزة 15 ألف جنيه.. انطلاق اختبارات مسابقة القرآن الكريم في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت في مديرية أوقاف شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، اختبارات الرمضانية للقرآن الكريم وفهم معانيه، والتي تنظمها إدارة شؤون القرآن بديوان عام المديرية.

وقال الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم، أن الاختبارات على مدار يومين، وهما اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، تمهيدًا للتصفيات النهائية بديوان عام وزارة الأوقاف يوم الأحد 18أبريل الجاري.

أضاف جمعة، أن المسابقة المفتوحة في حفظ القرآن الكريم كاملا وفهم معانيه، والناشئة تحت سن عشر سنوات في حفظ ربع القرآن الكريم على الأقل وفهم معانيه، وذوو الهمم والقدرات الخاصة حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.

أشار إلى أن جوائز المسابقة عبارة عن 15 ألف جنيه على مستوى المديرية، إضافة إلى 300 ألف جنيه جوائز مركزية للفائزين في المسابقة على مستوى الجمهورية.

وسيتم توزيع الجوائز المقررة على مستوى المديريات حسب عدد أوائل الناجحين بواقع ألف جنيه على الأقل لكل فائز في حدود المبلغ المقرر للمديرية، ولا يمنع الفوز على مستوى المديرية من الجمع بين جائزة المديرية والجوائز المركزية الكبرى في التصفيات النهائية.

يذكر أن مديرية أوقاف شمال سيناء تلقت طلبات المتقدمين للمسابقة الرمضانية للقرآن الكريم وفهم معانيه، خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 أيام متتالية، وذلك في ديوان عام المديرية والإدارات الفرعية التابعة.