شكرا لقرائتكم خبر عن انخفض 5 جنيهات.. سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب في مصر تراجعه لليوم الثاني على التوالي في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، 13 أبريل 2021، وهبط سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر بمقدار 5 جنيهات خلال 24 ساعة فقط.

وعالميا انخفضت العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الآسيوية اليوم الثلاثاء، حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، وتمت تجارة العقود الآجلة للذهب في يونيو على 1732.15$ للأونصة محققة انخفاض بنسبة 0.03%، بينما ارتفعت عقود مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.12%.

كان سعر الذهب حقق حالة من الثبات والاستقرار في الأسعار منذ يوم الجمعة الماضية حتى مساء الأحد، وسط توقعات بانخفاض الأسعار خلال شهر رمضان، وبدأ الذهب الانخفاض فعليا بداية من صباح الإثنين.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، 763.16 جنيه، وكان في صباح الإثنين، 768.03 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» عالميا في بداية التعاملات اليوم 1.728.00 $، وكانت في صباح الإثنين، 1.738.74 $ بخسارة 10 دولارات.

«المصرى اليوم» تنشر أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021.

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في بداية التعاملات امس الاثنين 12 أبريل 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط



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