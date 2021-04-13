شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مبيعات فوانيس رمضان بنسبة 30%.. وإقبال متوسط على أسواق البيع والشراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسواق ومعارض بيع الفوانيس إقبالاً محدودًا، نظرًا للظروف الاقتصادية، ففى مدينة بنى سويف، شهدت منافذ بيع الفوانيس ولعب الاطفال، إقبال المواطنين على شراء الفانوس الصاج، بديلاً للفانوس الصينى ورغبة من المواطنين الشعور بروحانيات واجواء رمضان الحقيقية.

وتصدر «الفانوس» المصري بأنواعه المتعددة، شوادر باعة فوانيس رمضان بمحافظة بني سويف، وسط إقبال من أهالي المحافظة على شراء لإهدها الأطفالهم وتزيين المنازل والشوارع إستعدادًا لإستقبال شهر رمضان المبارك.

وتنتشر شوادر الفوانيس بشوارع وميادين محال بني سويف، بعد أن سمحت لهم المحافظة، بإقامتها بالميادين العامة وبعض الشوارع الرئيسة، في أماكن مخصصة بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، والوحدات المحلية بالمراكز السبعة، مثل ميادين الزراعيين وحارث، وشوارع احمد عربي وعبدالسلام عارف وصلاح سالم، بمدينة بني سويف، بهدف بنشر أجواء رمضان في كل مكان، وتشجيع الباعة خلال الشهر الكريم.

يقول خالد عبداللطيف صاحب معرض الفوانيس نعمل في صناعة الفانوس الصاج من 14 سنه ونقوم بعرض المنتجات سنويا مع قدوم الشهر الكريم ويتراوح سعر الفانوس الصاج من 15 إلى 60 جنيها وحسب الظروف الاقتصاديه للمواطن ويتميز الفانزس الصاج بانه بتاع زمان ولدى زبائن لايشترون الفانوس الصينى ويفضلون فانوس رمضان صناعة مصرية.

واضاف على عبداللطيف ان معدل المبيعات انخفض بنسبة 30 في الميه بسبب كورونا التي ضربت اسواق البيع والشراء ونصنع الفانوس في مصنعنا بشرق النيل بخامات مصريه ونشغل فرص عمل كثيره ونعرض الفانوس الكبير والصغير وباسعار متفاوته وبعض الاسر تفضل شراء فانوس صغير لاطفالهم من 5 إلى 10 جنيهات بينما تقوم بعض الاسر بشراء فانوس كبير الحجم لتعليقه في الشارع أو البلكونه احتفالا بشهر رمضان واضاف نعرض ايضا المفارش والخيميات والبافات الرمضانيه باسعار رخيصة.

قال ادهم ايمن جابر شاب جامعى احرص سنويا على شراء فانوس رمضان ابتهاجا بالشهر الكريم واقوم بالتجول بين المحلات والمعارض لشراء فانوس رمضان فوالدى عودنا دائما الاحتفال بالشهر الكريم وينتظر قدوم رمضان لتعليق الزينات واحبال النور وشراء الفوانيس لاحياء الأجواء الرمضانية.

ورغم ظروف كورونا وحالة الركود التي اصابت اسواق البع والشراء إلا ان روحانيات واجواء رمضان تفرض علينا الاهتمام بشراء الخيميات والفوانيس وان الاسعار معقوله نسبيا فهناك انواع مختلفه من الفوانيس وباسعار مختلفه وافضل الفانوس الصاج تعبيرا عن الشهر الكريم وكما يحتفل جدى وجدتى بشراء الفانوس المصرى المعروف

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أفتتح، الخميس الماضي، معرض أهلاً رمضان للسلع الغذائية والإستهلاكية، ضمن خطة المحافظة لاستقبال الشهر الكريم، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم التي يزداد عليها الطلب خلال الشهر المبارك.

وأكد محافظ بني سويف، على أهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية لتفادى الزحام في ظل الإقبال المتوقع على تلك المعارض مع التأكيد على حسن التعامل مع المترددين على المعارض والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي ضمن خطة المحافظة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وشّدد محافظ بني سويف، على ضرورة مراعاة الإجراءات الإحترازية في أعمال تجهيز وإقامة المعارض فضلا عن مراجعة اشتراطات الأمن والسلامة والالتزام بالإرشادات التوعية التي أقرها الطب الوقائي بمديرية الصحة بجانب تكثيف المتابعة الدورية من الأجهزة الرقابية والتفتيشية للتأكد من جودة السلع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات.