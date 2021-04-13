شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس في شمال سيناء : ارتفاع في درجات الحرارة ونشاط للرياح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت درجات الحرارة في محافظة شمال سيناء الثلاثاء، حيث يسود مدن المحافظة طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، دافئ خلال ساعات الليل، بجانب نشاط خفيف للرياح.

وجاءت أمواج البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، حيث يواصل ميناء العريش البحري استقبال السفن لتصدير الملح والاسمنت، فيما شهدت مختلف طرق شمال سيناء انتظام في الحركة المرورية ودون أي معوقات.

وتراوحت درجات الحرارة بين 8 درجات و22 درجة، حيث سجلت العريش العاصمة درجة حرارة ما بين 13 إلى 20 درجة ومدينة رفح ما بين 12 إلى 20 درجة ومدينتي الحسنة ونخل في وسط شمال سيناء ما بين 8 الي22 درجة.

من جانبها، تواصل عرفة العمليات في ديوان عام المحافظة متابعة الظروف الجوية، حيث أكدت الغرفة على استقرار الأحوال الجوية في مختلف أنحاء المحافظة.