شكرا لقرائتكم خبر عن عين الجمل بـ90 والسوداني بـ40.. أسعار الياميش بالأسواق اليوم الثلاثاء 13-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على الرغم من حالة الركود وضعف الإقبال على شراء ياميش رمضان هذا العام، إلا أن الأسعار تشهد ارتفاعات كبيرة في معظم الأنواع، خاصة الشعبية، وشهدت محال بيع ياميش شهر رمضان، ركودا في بعض المحافظات وإقبالا متوسطًا في البعض الآخر نتيجة الحالة المزاجية العامة بسبب الأزمة الاقتصادية، والظروف المعيشية الصعبة المصاحبة لفيروس كورونا.

ما أدى إلى تدني الإقبال على شراء ياميش رمضان العام الحالى 2021، فضلاً عن ارتفاع مبالغ فيه للأسعار، خاصة الذبيب وعين الجمل والفسدق والبندق، فيما تباينت أسعار البلح والسودانى والمشمشية في الأسواق.

«المصرى اليوم» تنشر أسعار الياميش أول أيام من شهر رمضان، اليوم الثلاثاء 13-4-2021:

سعر كيلو الزبيب التركى 60 جنيها والإيرانى 56 جنيها والمصرى بـ40 جنيها.

سجل كيلو عين الجمل سعر 90 جنيها والبندق بـ160 جنيها.

سعر كيلو اللوز يتراوح ما بين 90 و160 جنيها حسب الجودة.

سجل سعر كيلو السودانى المقشر 40 جنيها، والعناب بـ100 جنيه.

سعر كليوا الدوم 48 جنيها، والخروب المطحون بـ16 جنيها، والخروب العيدان بـ40 جنيها.

سعر كيلو جوز الهند 60 جنيها، والقراصيا بـ80 جنيها، والزبيب الفاخربـ44 جنيها.

وتراوح سعر البلح ما بين 20 جنيها للكيلو و45 جنيها، فيما وصل سعر بلح شبح الصعيد ونسر الصعيد وسلطان إلى 60 جنيها للكيلو.

سعر كيلو المشمشية 110 جنيهات.

سعر كيلو الفول الحصى 12 جنيها.

سعر كيلو البلح السوداني يبدأ من 20 جنيه حسب الجودة ودرجة الرطوبة.

سعر كيلو قمر الدين 27 جنيها.

ورغم بدء شهر رمضان إلا أن الإقبال ضعيف وغير مًبشّر، لا سيما في ظل الذعر الذي يجتاح الجميع من فيروس كورونا، والحالة المزاجية غير المستقرة للمواطنين من ناحية وضيق ذات اليد من ناحية أخرى، في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأخرى نتيجة فوضى الأسعار وتحكم التجار معدومى الضمير، مستغلين انشغال الدولة بمجابهة الفيروس.

ياميش رمضان في أسواق الإسكندرية - صورة أرشيفية

ياميش رمضان في أسواق الإسكندرية - صورة أرشيفية