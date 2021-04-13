شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف بني سويف : تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بعد كل صلاة داخل مساجد المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة أوقاف بني سويف، على تكثيف أعمال التعقيم داخل مساجد المحافظة مع حلول شهر رمضان المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وأضاف وكيل وزارة أوقاف بني سويف، في بيان، الثلاثاء، أن حملات التعقيم لم تتوقف منذ فتح المساجد إلا أنه تم التوجيه على تكثيف أعمال التعقيم والتطهير للمساجد على مدار الصلوات الخمس يوميًا.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف أن أعمال التعقيم المكثفة بدأت منذ 15 يومًا قبيل شهر رمضان المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة.

وطالب وكيل وزارة الأوقاف المصلين بالالتزام بارتداء الكمامة والحضور بالمصلية الخاصة بكل مواطن، مع التأكيد على عدم فتح دورات المياه داخل المساجد.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف على تكثيف حملات المتابعة والمراقبة المستمرة من لجان المتابعة على المساجد للتأكد من التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية.